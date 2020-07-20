Menu
premium_icon Subscribe Digital Edition
Login
Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: +100 people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
20th Jul 2020 9:55 AM
premium_icon Subscriber only

EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.

Here is everyone listed for court today:

  • LEONE BROWNE
  • NICHOLAS BROWN
  • JAKE AARON BROUGH
  • SANDRA ALDRIDGE
  • TRACEY MARIE BARRETT
  • NATHAN JAMES WINDLEY
  • CARA LEE LONG
  • STEVAN FIRIC
  • JAK MCLEAN
  • KYLIE JANE JONES
  • KARLA RENEE WILLIAMS
  • MATTHEW GIBBS
  • MIRIAM LOUISE FOLKES 
  • BRANDON FULLER
  • GAVIN JOHN MOSS
  • HARRISON SULLIVAN
  • SEAN WILLIAM GREGORY
  • JOEL ADAM LEES
  • GREGORY ALAN GAWTHORNE
  • DYLAN JAI GREEN
  • KENNY MORRIS
  • ANTONY JOSEPH MARANIC
  • GLENN WILLIAM BEAVEN
  • DILLON BRYANT
  • ASHLEIGH PIIRIKIVI
  • GREGORY ALLAN SYDNEY CREW
  •  BAYLEE SCOTT
  • LARRY GEORGE SHORT 
  • BRODIN JAMES SORRENSEN-MOATE
  • BRENDON JAMES ROTUMAH
  • JOEL BOWEN PRICE
  • BOORBI WARRIA KIRKBRIGHT
  • JAKE BRIAN THOMPSON
  • JESSICA LOUISE CUTTS
  • JESSICA ELIZABETH LUTTRELL
  • GRAHAM SOLWAY
  • GRANT DAY
  • JAYDEN WOOD
  • BRADLEY JAMES GOODRIDGE
  • DYLAN GRANT
  • MICHAEL CONDON
  • GREGORY JOHN BEVIS
  • PAULA AVERY
  • GREGORY AVERY
  •  BRENDAN DEAN
  • KYLIE MARIE TEAGUE
  • LINDA MAY EVERINGHAM
  • RYAN DANIEL DOYLE
  • JESSICA LOUISE MCPAUL-CUTTS
  • JACK TURNAGE
  • JENNIFER LEA FITZPATRICK
  • KENNY MORRIS
  •  MICHAEL CONDON
  • STIRLING DANIEL JAMES EGGMOLESSE
  •  MATTHEW RAYMOND BURGESS
  • LACHLAN DAVID ALLEN
  • GREGORY ALAN GAWTHORNE
  • GRAEME SOLWAY
  • JOEL ADAM LEES
  • JOSHUA ANDREW DODD
  • JARDEN GATT
  • BENJAMIN BEAU FRANKLAND
  • DARREN JOHN MILLS
  • BARRY JOESEPH STUBBINGS
  • JONATHAN LUKE PRESTWIDGE
  •  RUBI JEAN RANIERI
  • CONNOR JOHN MCGRATH
  • REECE WARRENDER
  • MAHINA GLORY O TE TAMAIRA
  • DYLAN JOHNSON BODLEY
  • THOMAS GEORGE BEETHAM
  • JAY CAPELLARI
  • KIRK BLAKEMAN
  • TANIKA RAE MURRAY
  • NICHOLAS STAPLETON-HUNT
  • JESSICA ELIZABETH LUTTRELL
  • PAUL SHEDLOWICH
  • LAURA PALMER
  • LAUREN EVANS
  • RYAN DANIEL DOYLE
  • REECE LATTA
  • BENJAMIN JAMES CROSS
  • DELLEISE DALE
  • MICHELLE JANINE DEVON
  • JENNIFER MARY LAFFERTY
  • NATHAN JAMES WINDLEY
  • GRAEME SOLWAY
  • FIONA FISCHER
  • SHANE ROBERT IRONS
  • AARON ANTHONY SMITH 
  • JAMES SOMERFIELD
  • JOSHUA OSBORNE

More Stories

Show More
northern rivers court northern rivers crime twdcourt twdnews twdpolice tweed heads local court

Just In

    Just In

      Top Stories

        ‘I was a sex toy’: Couple sexually abused teen for years

        premium_icon ‘I was a sex toy’: Couple sexually abused teen for years

        Crime A MARRIED couple from the Northern Rivers have been sentenced over their “sick twisted abuse”.

        2000 pages of evidence in Nimbin shooting case

        premium_icon 2000 pages of evidence in Nimbin shooting case

        News POLICE have told the court they need more time to go through the evidence before...

        Kidman brings $100m blockbuster production to NSW

        premium_icon Kidman brings $100m blockbuster production to NSW

        Entertainment Hollywood star Nicole Kidman is flying home to film a $100m blockbuster miniseries...

        Where it’s cheaper to buy than rent in our region

        premium_icon Where it’s cheaper to buy than rent in our region

        News SUBSTANTIAL savings can be had for those that buy wisely.