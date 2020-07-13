NAMED: +60 people to appear in Tweed Heads Local Court today
EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:
- NATHAN SIMPSON
- DARREN JEFFRIES
- JAMES EDWARD KING
- SKYE KENNETH COHEN
- BRENDON JAMES ROTUMAH
- BLAISE TAYLOR
- JADE GLEN ARNOLD
- NATHAN DANIEL JOYCE
- SARAH MAREE BUTKOWSKY
- ASHLEY JAMES ANDREWS
- JASMINE SKYE ROBERTSON
- ASHLEY JAMES ANDREWS
- HOLLY LEE MASON
- JOEL TURNAGE
- STUART JAMES AMOS
- GRANT PETER TOWELL
- AYRTON BENNETT
- DAVID WALTER PRICE
- RICHARD SATYEND SHANKAR
- BERNIE GLEESON
- TAYLA ASHLEY BLUNDELL
- ASHLEY SINCLAIR HULSE
- SASHA CAVILL
- JAMIE PETER BURROWS
- JONATHON CHARLES ROVERE
- JACOB THOMAS PATRICK SCHIEMER
- STEPHEN ANDREW CREW
- LUKE ANTHONY VLACH-ROBERTSON
- NATHAN DANIEL JOYCE
- ROBERT JOHN BRIGHTY
- JOHN JNR TOGO
- SARAH BUTKOWSKY
- SCOTT JONES
- JASON ELLIS
- DAVID WILLIAM LEE
- BENJAMIN JOHN FAULKNER
- ADAM BARKEY
- JACKSON MANUEL
- STEPHEN ANDREW CREW
- KERRIE-ANNE WILKSHIRE
- PETER DANIEL TODD
- AARON MICHAEL CLARKE
- GLEN ANTHONY JACKSON
- STEPHEN DAVID HYNDES
- TRAVIS KLEMM
- ZOE RETSNIK
- ZAC CAPPS
- ROBERT JOHN MCELHINNEY
- JOSH ANDREW WALMSLEY
- BRAD DOBLE
- TANYA MAREE CLANCY
- LUKE ANTHONY VLACH-ROBERTSON
- PETER MAURICE TODD
- TE-ARNI MAREE WARD
- NICHOLAS DANE RUDMAN
- SARAH SHUTTLEWORTH
- DANE KEVIN IRVINE
- ADAM PRESTWIDGE
- JONATHON CHARLES ROVERE
- JADE LEIGH MEREDITH
- NATHAN DANIEL JOYCE
- FLEUR GWENDOLINE OCCHILUPO
- JOSHUA CHAPMAN
- SAUL SAKIUSA SCOBLE
- BERNIE GLEESON
- TAYLA ASHLEY BLUNDELL
- JUDE ALEXANDRIA MABBOTT
- MELISSA LEHIR
- BERNIE GLEESON
- THOMAS WOOLLEY
- CARLY LOFTUS
- ANDREW BRIAN RIORDAN
- JACKSON MANUEL