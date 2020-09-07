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Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: +60 people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
7th Sep 2020 10:12 AM
Premium Content Subscriber only

EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:

  • KRYSTAL CLOSE
  • DANIEL PRIESTLEY
  • CARL ANDREW GYE
  • JOEL BOWEN PRICE
  • RUBI JEAN RANIERI
  • JOSS STEPHEN SPINA
  • JAMIE GLEN BROWNING-ALCORN
  • DANIEL ADAM PRIESTLEY
  • BLAKE JOHN RYAN
  • KAEL LUKE FAULKNER
  • CASSANDRA LEE AUSTIN
  • TONY LEE DANZEY
  • PEARL BOWMAN
  • PETER ROYCE NOBLE
  • ASHLEY SINCLAIR HULSE
  • HARLEY JOHN CADDY JESBERG
  • LARRY GEORGE SHORT
  • REECE JASON JONES
  • MATTHEW GIBBS
  • DANIEL ADAM PRIESTLEY
  • BENJAMIN JOHN FAULKNER
  • ANDREW JAMES LACROSSE
  • OSKAR-DEL KARA TAMAIRA MUIRHEAD
  • BLAKE JOHN RYAN
  • JAI CURTIS
  • JAKOB BRANDT-PARAPATIC
  •  KIRK BLAKEMAN
  • ANDREW BRIAN RIORDAN
  • BERNARD CHRISTOPHER MORROW
  • CRAIG EUSTON COWAN
  • JOSEPH DOMINIC LAMO
  • TONY LEE DANZEY
  • CLAYTON WILLIAM JONES
  • KATIE NICOLE SWAINSON
  • ANDREW LACROSSE
  • CALLUM JACK BAKER
  • JED VINCENT
  • STEPHEN JOHN HAMBROOK
  • MICHAEL DEAN SCHLEMANN
  • THOMAS ALFRED GROVER
  • KIRT NEIL IAN BLAKEMAN
  • DARREN JEFFRIES
  • ALASTAIR K D BLACKBURN
  • TANYA MAREE CLANCY
  • ANDREA BYRNE
  • DEBRA REEVES
  • ERRIC WARREN ROBERTS
  • AMANDA JOYCE ROSS
  • SHAUN ANTHONY KNIGHT
  • KEEGAN MANI HAMILTON
  • DEAN ROBERT PHILPOT
  • RHYS WAYNE FORD-CHURCHILL
  •  LUKE JOSEPH IRWIN
  • KERRY JOHN DARLING
  • JACOB CHRISTOPHER BURRELL
  • SHANE DANIEL PHIPPS
  • CORALIE CONNORS
  • JENNIFER MARY LAFFERTY
  • KYLIE MARIE TEAGUE
  • JAYDEN KYLE BIRD
  • BLAKE JOHN RYAN
  • NICHOLAS JOHN JESSOP
  • BENJAMIN DANIELS
  • PETER JAMES PEARCE
  •  JAMES PETERSON
  • MICHAEL DAVID TUCKER
  • BARRY JOESEPH STUBBINGS
  • JAMES PAUL WOOD
  • KERRY JOHN DARLING

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