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Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: 50+ people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
26th Oct 2020 10:55 AM
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EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges. Here is everyone listed for court today:

  • OLIVER CHRISTIAN-HAYES
  • BOORBI WARRIA KIRKBRIGHT
  • ALASTAIR K D BLACKBURN
  • ZOE RETSNIK
  • JESSICA MARIE CANNING
  • MALLEE CURRIE
  •  MITCHELL GARLAND
  •  JOSHUA MACKAY BROWN
  • DALLAS JAY SINCLAIR
  • LUKE DANIEL JOHNSON
  • DEBORAH MURPHY
  • EDWARD JOHN NORRIS 
  •  SKYE KENNETH COHEN
  • JASMINE FRASER
  • BLAIR WYLDE-BROWN
  • BENJAMIN JEFFREY GARBETT
  • PETER MAURICE TODD
  • MATTHEW CARSON
  • VERONICA MICHELLE NICHOLLS
  • DAVID LLOYD
  • OLIVER CHRISTIAN-HAYES
  • ISAIAH RAYMOND SMITH
  • TYRONE JACOB GODINET
  • SHANE ANDREW WILKINSON
  • MICHAELA CHRYSTENE STAFF
  •  CRAIG DUNCAN
  • PAUL JOHANNE LOSOS
  • KALLAN COLE
  • GILLIAN LAURIE
  • ZACHARY JEFFREY FRAZIER
  • JAMIE GLEN BROWNING-ALCORN
  • SCOTT ALAN CLIMER
  • DEVAH RENEE COPE
  •  CHRISTY JO MACDONALD
  • SHONA J MURRAY
  • BRODIE JAMES DOYLE
  • CALLUM POCOCK
  • DEBBIE BURNELL
  • JUSTIN PEARCE
  • STIRLING DANIEL JAMES EGGMOLESSE
  • ALLAN DEAN BROWN
  • MELISSA MELANIE WILSON
  • BARRY JOESEPH STUBBINGS
  • HAYDEN JOHN UNDERHILL
  • TYRONE JACOB GODINET
  • MARK PELKA
  • TRAVIS KLEMM
  • BERNARD CHRISTOPHER MORROW
  • TALEIGHA CLARKE
  • JACOB KEIR WYLDE-BROWNE
  • JOSHUA HOUGH
  • SCOTT ALAN CLIMER
  • KYE VEIGEL
  • MELISSA MELANIE WILSON
  •  ALIBBIA JANE HYATT
  • DEVAH RENEE COPE
  •  ANDREW THOMAS FRADGLEY
  • CORY READING
  • SEAN BARRY POWER
  • JOSHUA HOUGH
  • DEAN JAMES MCILVEEN

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