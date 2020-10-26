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NAMED: 50+ people to appear in Tweed court today
EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges. Here is everyone listed for court today:
- OLIVER CHRISTIAN-HAYES
- BOORBI WARRIA KIRKBRIGHT
- ALASTAIR K D BLACKBURN
- ZOE RETSNIK
- JESSICA MARIE CANNING
- MALLEE CURRIE
- MITCHELL GARLAND
- JOSHUA MACKAY BROWN
- DALLAS JAY SINCLAIR
- LUKE DANIEL JOHNSON
- DEBORAH MURPHY
- EDWARD JOHN NORRIS
- SKYE KENNETH COHEN
- JASMINE FRASER
- BLAIR WYLDE-BROWN
- BENJAMIN JEFFREY GARBETT
- PETER MAURICE TODD
- MATTHEW CARSON
- VERONICA MICHELLE NICHOLLS
- DAVID LLOYD
- OLIVER CHRISTIAN-HAYES
- ISAIAH RAYMOND SMITH
- TYRONE JACOB GODINET
- SHANE ANDREW WILKINSON
- MICHAELA CHRYSTENE STAFF
- CRAIG DUNCAN
- PAUL JOHANNE LOSOS
- KALLAN COLE
- GILLIAN LAURIE
- ZACHARY JEFFREY FRAZIER
- JAMIE GLEN BROWNING-ALCORN
- SCOTT ALAN CLIMER
- DEVAH RENEE COPE
- CHRISTY JO MACDONALD
- SHONA J MURRAY
- BRODIE JAMES DOYLE
- CALLUM POCOCK
- DEBBIE BURNELL
- JUSTIN PEARCE
- STIRLING DANIEL JAMES EGGMOLESSE
- ALLAN DEAN BROWN
- MELISSA MELANIE WILSON
- BARRY JOESEPH STUBBINGS
- HAYDEN JOHN UNDERHILL
- TYRONE JACOB GODINET
- MARK PELKA
- TRAVIS KLEMM
- BERNARD CHRISTOPHER MORROW
- TALEIGHA CLARKE
- JACOB KEIR WYLDE-BROWNE
- JOSHUA HOUGH
- SCOTT ALAN CLIMER
- KYE VEIGEL
- MELISSA MELANIE WILSON
- ALIBBIA JANE HYATT
- DEVAH RENEE COPE
- ANDREW THOMAS FRADGLEY
- CORY READING
- SEAN BARRY POWER
- JOSHUA HOUGH
- DEAN JAMES MCILVEEN