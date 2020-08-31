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Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: +60 people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
31st Aug 2020 9:47 AM
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EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:

  • DANIEL MORRIS HARVEY
  • David Hanbury STIMSON
  • JESSICA HOMANS
  • PETER DANIEL TODD
  • PETER MAURICE TODD
  •  KARLA RENEE WILLIAMS
  • CAMERON THOMAS SOUTH
  • PETER MICHAEL KENNY
  • JACKSON MANUEL
  • MATTHEW RYAN SIMKINS
  • JAYDEN KYLE BIRD
  • BRADLEY JAMES HALLARD
  •  THOMAS REX BAKER
  • TODD ROBINSON
  • OSKAR MUIRHEAD
  • CURTIS RYAN STRONG
  • VERONICA MICHELLE NICHOLLS
  • JOSEPH LAMO
  • MICHAEL TODD BERGHOFER
  • JED VINCENT
  • PAUL SHEDLOWICH
  • TE-ARNI MAREE WARD
  • JARDEN GATT
  • JOSHUA ANDREW DODD
  • MITCHEL DEE BRITTON
  • CHRYSTAL LEAH DERVISH
  • CRAIG EUSTON COWAN
  • JORDON WHITELOCK
  • TROY STEVEN NORRIS
  • SHENAE LOUISE CURTIS
  • JAMES STEVENS
  • SIMON DANIEL MEULMAN
  • JACOB JEFFREY RACH
  • LUKE ANTHONY HUBBUCK
  • JUSTIN PEARCE
  • DAMIEN HASELDEN
  • Edmund Omani TOA
  • MATTHEW JOHN BAKER
  • SANDRA ALDRIDGE
  • CHRISTOPHER ANTHONY MACREADIE
  • JOHN PETER JORDAN
  • MATTHEW MITCHELL
  • SELWYN ALLEN KIRSTENFELDT
  • JAKE ROBERT DARLINGTON
  • MATTHEW RYAN SIMKINS
  • SFEFAN KEITH RUSSELL MCANDREW
  • GREG IAN FRETWELL
  • DUNCAN PHILLIP SMITH
  • NATHAN ROBERTS
  • DEBRA REEVES
  • BAYLEE BRETT SCOTT
  • WAYNE KENNETH SOUTH
  • DARREN JEFFRIES
  • LACHLAN GREENHALGH
  • SKYE KENNETH COHEN
  • JACKSON MANUEL
  • CHRYSTAL LEAH DERVISH
  • MURRAY MARSHALL
  • COLIN MAUGER
  • JED VINCENT
  • MATTHEW CHARLES BYRNES
  • THOMAS GEORGE BEETHAM
  • MATTHEW JOHN BAKER
  • TE-ARNI MAREE WARD
  • JESIE LUKE WILKINSON
  • RYAN ADRIAN JOHNSTON
  •  ALEX DANIEL MCDONALD
  • CHRISTY JO MACDONALD
  • NATHAN ROBERTS
  • SHANNON ROBIN BICKLEY
  • TYGER JACK TITMARSH

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