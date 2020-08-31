NAMED: +60 people to appear in Tweed court today
EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:
- DANIEL MORRIS HARVEY
- David Hanbury STIMSON
- JESSICA HOMANS
- PETER DANIEL TODD
- PETER MAURICE TODD
- KARLA RENEE WILLIAMS
- CAMERON THOMAS SOUTH
- PETER MICHAEL KENNY
- JACKSON MANUEL
- MATTHEW RYAN SIMKINS
- JAYDEN KYLE BIRD
- BRADLEY JAMES HALLARD
- THOMAS REX BAKER
- TODD ROBINSON
- OSKAR MUIRHEAD
- CURTIS RYAN STRONG
- VERONICA MICHELLE NICHOLLS
- JOSEPH LAMO
- MICHAEL TODD BERGHOFER
- JED VINCENT
- PAUL SHEDLOWICH
- TE-ARNI MAREE WARD
- JARDEN GATT
- JOSHUA ANDREW DODD
- MITCHEL DEE BRITTON
- CHRYSTAL LEAH DERVISH
- CRAIG EUSTON COWAN
- JORDON WHITELOCK
- TROY STEVEN NORRIS
- SHENAE LOUISE CURTIS
- JAMES STEVENS
- SIMON DANIEL MEULMAN
- JACOB JEFFREY RACH
- LUKE ANTHONY HUBBUCK
- JUSTIN PEARCE
- DAMIEN HASELDEN
- Edmund Omani TOA
- MATTHEW JOHN BAKER
- SANDRA ALDRIDGE
- CHRISTOPHER ANTHONY MACREADIE
- JOHN PETER JORDAN
- MATTHEW MITCHELL
- SELWYN ALLEN KIRSTENFELDT
- JAKE ROBERT DARLINGTON
- MATTHEW RYAN SIMKINS
- SFEFAN KEITH RUSSELL MCANDREW
- GREG IAN FRETWELL
- DUNCAN PHILLIP SMITH
- NATHAN ROBERTS
- DEBRA REEVES
- BAYLEE BRETT SCOTT
- WAYNE KENNETH SOUTH
- DARREN JEFFRIES
- LACHLAN GREENHALGH
- SKYE KENNETH COHEN
- JACKSON MANUEL
- CHRYSTAL LEAH DERVISH
- MURRAY MARSHALL
- COLIN MAUGER
- JED VINCENT
- MATTHEW CHARLES BYRNES
- THOMAS GEORGE BEETHAM
- MATTHEW JOHN BAKER
- TE-ARNI MAREE WARD
- JESIE LUKE WILKINSON
- RYAN ADRIAN JOHNSTON
- ALEX DANIEL MCDONALD
- CHRISTY JO MACDONALD
- NATHAN ROBERTS
- SHANNON ROBIN BICKLEY
- TYGER JACK TITMARSH