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Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: +60 people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
10th Aug 2020 9:49 AM
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EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.

Here is everyone listed for court today:

  • JONATHON CHARLES ROVERE
  • MATTHEW JOHN BAKER
  • SHAUN CHRISTIAN HOLLOWAY
  • MADDISON BETTE DOLLAR
  • SCOTT ANTHONY CORNELL
  • RICK JONES
  • LUCINDA GAIL JONES
  • JAY THOMAS CAPELLARI
  • EUGENE JOHN HILL
  • ZOE RETSNIK
  • ALASTAIR K D BLACKBURN
  • JACOB COLIN SUTTON
  • TAMMARRA SEAKINS
  • JOSHUA OSBORNE
  • IVAN LEWIS TURK
  • ADAM WAYNE STEPHENS
  • LUKE LAYBUTT
  • JENNIFER LEA FITZPATRICK
  •  SHANNON CHRISTOPHER COSTAS
  • DYLAN HUNTER
  • DAVID JOHN ILOTT
  • CAMERON RHYS BULLARD
  • SEAN WILLIAM GREGORY
  • BROOKLYN DAVID FULLERTON
  • CHRYSTAL LEAH DERVISH
  • LUCINDA GAIL JONES
  • BRANDON FULLER
  • NAOMI WHITE
  • LEONE BROWNE
  • PETER MICHAEL KENNY
  • DENNIS CHARLES SMITH
  • CHARLIE ADRIAN MCMILLAN
  • JOSHUA DONALD MACKEY
  • ALEXANDER JOHN FINDLAY
  • TANE CHARLES MORGAN
  • SUSAN GAI HEFFERNAN
  • THOMAS REX BAKER
  • STEPHEN DUFF
  • MURRAY MARSHALL
  • VERONICA MICHELLE NICHOLLS
  • THOMAS CAHILL
  • JOSHUA CHAPMAN
  • SAMANTHA ELIZABETH ANTHONY
  • BLAKE BROWN
  • GARRICK JAMES JACOBSON
  • DARREN JEFFRIES
  • JENNIFER LEA FITZPATRICK
  • DONNA LOUISE FINN
  • MITCHELL REISENWEBER
  • LACHLAN DAVID ALLEN
  • DEAN JAMES SQUADRITO
  • ADRIAN ADAMS
  • JAYDEN TYRELL JONES
  • JONATHAN LUKE PRESTWIDGE
  • AIDAIN HILTON
  • ZANE WRIGHT
  • LACHLAN RORY MCLEOD
  • VERONICA MICHELLE NICHOLLS
  • LUCINDA GAIL JONES
  • JUDE ALEXANDRIA MABBOTT
  • BRADLEY JAMES GOODRIDGE
  • GREGORY LEONARD KELLY
  • JOSEPH COLIN CAPPS
  • TOMAS AFONSO STRZELEWICZ PORTAL
  • AUBRY GEORGE SCOTT
  • KIMBERLEE ANNE GRAHAM
  • KENT MICHAEL CRAMPTON
  • LAUREE MORGAN
  • DAVID ALDER
  • SCOTT ANTHONY CORNELL
  • SEAN WILLIAM GREGORY
  • NICHOLAS GHEE KHOO
  • MITCHEL DEE BRITTON
  • JOSEPH LAMO
  • JENNIFER MARY LAFFERTY
  • JARDEN GATT
  •  ROBERT PAUL VIELVOYE
  • JOEL KEITH NELSON
  • ANTHONY JOSEPH REGETAS
  • GREGORY JOHN BEVIS
  • JOSS STEPHEN SPINA
  • KYLIE ANNETTE LOVE
  • CHRISTOPHER JOHN HARRIS
  • JOSHUA RECK
  •  SARAH SHUTTLEWORTH
  • VERONICA MICHELLE NICHOLLS
  • SERA SUZANNE ROSE ROYCE
  • JOSEPH DOMINIC LAMO
  • HAYDEN WILLIAM CARPENTER

 

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