NAMED: +50 people to appear in Tweed court today
EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:
- LUKE ANTHONY VLACH-ROBERTSON
- MARK JOHN CHINNERY
- LUKE JOHN BLACKMAN
- ZACCARY PAUL WILLIAM CAPPS
- KEEDEN DANIEL PHILLIPS
- RAYMOND PINDAR
- EATHAN THOMAS HILL
- TYSON JAMES GRIFFITHS
- IZAC KING
- DAVID WALTER PRICE
- NATHAN COREY ROWE
- ZAYNE TURK
- GRAHAM TOSIE SMALLWOOD
- SAMANTHA ELIZABETH
- ANTHONY KIRT
- NEIL IAN BLAKEMAN
- BENJAMIN BECKER
- MICHAEL CONDON
- MARK CONDRON
- ANDREW CHIODO
- JACOB LEONARD ADCOCK
- KIT BENJAMIN BUTLER
- JOHN DUVAL MOORE
- LYNDON LLOYD PICKERING
- SUNNY MAY DAVIDSON
- JOHANNA MENE MAGGS
- ATHANASIOS GIANNOULAKIS
- MAUREEN LEE DRUHAN
- MARK JOHN CHINNERY
- SAMANTHA ELIZABETH ANTHONY
- NATHAN COREY ROWE
- GRAEME MERVYN TURNER
- SERGEY USOLTSEV
- IAN STANLEY GOLDFINCH
- RUDI JOHANA SCHWARTZ
- GLEN PATRICK FENTON
- SCOTT ANTHONY CORNELL
- JAMES HARVEY
- BENJAMIN BECKER
- NATHAN SIMPSON
- THOMAS WOOLLEY
- CAMERON THOMAS SOUTH
- SCOTT JONES
- ELIZABETH ANN HOWARD
- RICARDO BELUA
- JONATHAN DANIEL WILSON
- AARON JOHN KELLY
- EDWARD LAWRENCE BOURNE
- WESLEY TITMARSH
- JOHN MICHAEL WALLACE
- MARK JOSEPH LEVER
- KEEDEN DANIEL PHILLIPS
- SCOTT LAWRENCE
- DEBBIE MARIE MUNDY
- ALLAN DEAN BROWN
- CONNOR JOHN MCGRATH
- ZEKE PETER JOHN WILKINSON