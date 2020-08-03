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Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: +50 people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
3rd Aug 2020 8:55 AM
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EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.

Here is everyone listed for court today:

  • LUKE ANTHONY VLACH-ROBERTSON
  • MARK JOHN CHINNERY
  • LUKE JOHN BLACKMAN
  • ZACCARY PAUL WILLIAM CAPPS
  • KEEDEN DANIEL PHILLIPS
  • RAYMOND PINDAR
  • EATHAN THOMAS HILL
  • TYSON JAMES GRIFFITHS
  • IZAC KING
  • DAVID WALTER PRICE
  • NATHAN COREY ROWE
  • ZAYNE TURK
  • GRAHAM TOSIE SMALLWOOD
  • SAMANTHA ELIZABETH
  • ANTHONY KIRT
  • NEIL IAN BLAKEMAN
  • BENJAMIN BECKER
  • MICHAEL CONDON
  • MARK CONDRON
  • ANDREW CHIODO 
  • JACOB LEONARD ADCOCK
  • KIT BENJAMIN BUTLER
  • JOHN DUVAL MOORE
  • LYNDON LLOYD PICKERING
  • SUNNY MAY DAVIDSON
  • JOHANNA MENE MAGGS
  •  ATHANASIOS GIANNOULAKIS
  • MAUREEN LEE DRUHAN
  • MARK JOHN CHINNERY
  • SAMANTHA ELIZABETH ANTHONY
  • NATHAN COREY ROWE
  • GRAEME MERVYN TURNER
  • SERGEY USOLTSEV
  • IAN STANLEY GOLDFINCH
  • RUDI JOHANA SCHWARTZ
  • GLEN PATRICK FENTON
  • SCOTT ANTHONY CORNELL
  • JAMES HARVEY
  • BENJAMIN BECKER
  • NATHAN SIMPSON
  • THOMAS WOOLLEY
  • CAMERON THOMAS SOUTH
  • SCOTT JONES
  • ELIZABETH ANN HOWARD
  • RICARDO BELUA
  • JONATHAN DANIEL WILSON
  •  AARON JOHN KELLY
  • EDWARD LAWRENCE BOURNE
  • WESLEY TITMARSH
  • JOHN MICHAEL WALLACE
  • MARK JOSEPH LEVER
  • KEEDEN DANIEL PHILLIPS
  • SCOTT LAWRENCE
  • DEBBIE MARIE MUNDY
  • ALLAN DEAN BROWN
  • CONNOR JOHN MCGRATH
  • ZEKE PETER JOHN WILKINSON

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