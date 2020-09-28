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Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: 50+ people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
28th Sep 2020 10:27 AM
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EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:

  • TRISTEN LEE DONNO
  • RYAN MARCUS COROWA
  • SAMUEL LEE PURNELL
  • MALLEE CURRIE
  • THOMAS JAMES CAHILL
  • MATTHEW LEE HERBERT
  •  BLAKE JOHN RYAN
  • MICHAEL DARREN AIDAN LEE COMBO
  • TYSON JAMES GRIFFITHS
  • JASMINE PATRICIA RAY
  • CHRYSTAL LEAH DERVISH
  • TYSON JAMES GUNDELACH STACE
  • HAYDEN JOHN UNDERHILL
  • LUKE JOSEPH IRWIN
  •  ELIZABETH TUIMALEALIIFANO
  • SKYE KENNETH COHEN
  • RHYS EMMERSON
  • DALLAS PHILLIP SCHIEMER
  • MICHAEL JONATHAN BROWN
  • VERONICA MICHELLE NICHOLLS
  • BLAKE JOHN RYAN
  • RAYMOND GLENN PEARS
  • JAMES NORRISH
  • KRISTIAN JOHN TUCKER
  • BENJAMIN DOW
  • PAUL THOMAS LASSERRE
  • MATTHEW GIBBS
  • JAKOB BRANDT-PARAPATIC
  • TYSON JAMES GRIFFITHS
  • DEAN JAMES SQUADRITO
  • PAUL SHEDLOWICH
  • JUSTIN LEE CRETAN
  • RHYS WAYNE FORD-CHURCHILL
  • GREGORY JOHN STUART
  • ROMEO LE THORN
  • ANTHONY JOSEPH REGETAS
  • WILLIAM ERIC MCCORMACK
  • NATHANIEL EDMOND
  • AUBRY TRANBY-PHILLIPS
  • MATTHEW ERIC ROBINSON
  • STUART JAMES AMOS
  • NICHOLAS JOHN HUGHES
  • CHRISTOPHER BOWN
  •  JAMIE LEE TOGO
  • SHANNON JAMES MURRAY
  • KIM STACEY GARSON
  •  JACOB ALAN MORGAN
  • KENNY MORRIS
  • MITCHELL JAMES PRESTAGE
  • JACOB ALAN MORGAN
  • JESSICA MARIE CANNING
  • MATTHEW LEE HERBERT
  • MICHAEL TODD BERGHOFER
  • CHRYSTAL LEAH DERVISH
  • JASMINE PATRICIA RAY
  • WILLEM IAN UNGERMANN
  • RAYMOND EDWARD PINDAR
  • JARED LAMAR JAMES RETI
  • CAMERON ANTHONY BAINBRIGGE
  • LINGIARI LANGLO-GORDAN
  • LUKE JOSEPH IRWIN
  • BLAKE JOHN RYAN
  • PETER MAURICE TODD
  • JASMINE PATRICIA RAY
  • MATTHEW LEE HERBERT
  • JAKE FITTLER
  • GREGORY JOHN STUART

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