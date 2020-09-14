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Tweed Heads Local Court
Tweed Heads Local Court Michael Doyle
News

NAMED: 30+ people to appear in Tweed court today

Jessica Lamb
by
14th Sep 2020 11:12 AM
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EACH day a number of people appear at Tweed Heads Local Court, on a range of different charges.
Here is everyone listed for court today:

  • JESSICA HOMANS
  • TIANI JAYDE SLOCKEE
  • ATHANASIOS GIANNOULAKIS
  • GLEN EDWARDS
  • JENNIFER MARY LAFFERTY
  • SARA ROBINS
  • PATRICIA MICHELE STACEY
  • SFEFAN KEITH RUSSELL MCANDREW
  • CHRISTINE MARY THOMAS
  • MATTHEW LEE HERBERT
  • KALEB JOHN BILES
  • BRADLEY JAMES HALLARD
  • SCOTT LAWRENCE
  • LUKE ANTHONY HUBBUCK
  • MICHAEL ANTHONY SHARP
  • MICHAEL CONDON
  • STIRLING DANIEL JAMES EGGMOLESSE
  •  MATTHEW JOHN BAKER
  •  SCOTT JAMES DRAGER
  •  BLAKE BROWN
  • EUGENE JOHN HILL
  • SANDRA ALDRIDGE
  • GREG IAN FRETWELL
  • SHENAE LOUISE CURTIS
  • DAVID WILLIAM LETHERN
  • MICHAEL TODD BERGHOFER
  • STEVEN PAUL BATES
  • GLEN DAVID EDWARDS
  • ERIC DICKINGS
  • GLEN DAVID EDWARDS
  • SANDRA ALDRIDGE
  • NICHOLAS SHUGG
  • SCOTT ALAN CLIMER
  • SHARON MARIE JENSEN
  • DAMIEN HASELDEN
  • BENJAMIN ANDREW GUNN
  • DAVID HANBURY STIMSON
  • HARRISON MALCOLM WHEELER
  • DANIEL CAINE HOLLAND
  • MATTHEW ERIC ROBINSON
  • HARLEY JOHN HUGHES
  • DANIEL DAVID RAYNER
  •  SIMON DANIEL MEULMAN
  • NIGEL WALKER
  • GLEN EDWARDS
  • TE-ARNI MAREE WARD
  • HARRISON SULLIVAN
  • JANA WETERE SCHULZ
  • JASON CLINT SUTTON
  • GLEN EDWARDS
  • JACOB ALAN MORGAN
  • RUEBEN REYES HERNANDEZ
  • DONNA THERESE CRATES
  • MELISSA AWAD
  • SAM NORTHEN
  • SQUIRES WINTER
  • PAUL ANDREW AMOR
  • GERHARDT KRATOCHWIL

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